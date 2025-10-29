Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Çorum'da motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 23:16 Güncelleme: 29.10.2025 - 23:16
        Çorum'da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Çorum'da motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Hayrettin G. idaresindeki 19 AGG 076 plakalı motosiklet, Akşemseddin Caddesi'nde devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile motosiklette bulunan Adliye B. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

