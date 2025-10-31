Çorum FK, Esenler Erokspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında 3 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Esenler Erokspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında 3 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Esenler Erokspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Çorum FK Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas, dar alan oyun, taktik çalışmaları yaptı.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.