Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum FK, Esenler Erokspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında 3 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Esenler Erokspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 15:53 Güncelleme: 31.10.2025 - 15:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum FK, Esenler Erokspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında 3 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Esenler Erokspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Çorum FK Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas, dar alan oyun, taktik çalışmaları yaptı.

        Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        Kartalkaya davasında karar!
        Kartalkaya davasında karar!
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        "Uçlarda gezen bir adamı oynamak kolay değil"
        "Uçlarda gezen bir adamı oynamak kolay değil"
        Restoranda savcıyı katletmişti... İstenen ceza belli oldu!
        Restoranda savcıyı katletmişti... İstenen ceza belli oldu!
        4 çocuk annesini vahşice öldürdü!
        4 çocuk annesini vahşice öldürdü!
        Bit pazarı olarak kullanılıyordu! Altından tarih çıktı
        Bit pazarı olarak kullanılıyordu! Altından tarih çıktı
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Dev maçın kader adamları!
        Dev maçın kader adamları!
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Erasmus+ projesi kabul edildi
        Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Erasmus+ projesi kabul edildi
        Bayat'ta Gazze yararına kermes düzenlendi
        Bayat'ta Gazze yararına kermes düzenlendi
        "Enerji Kentleri Birliği Olağan Meclis Toplantısı" Çorum'da yapıldı
        "Enerji Kentleri Birliği Olağan Meclis Toplantısı" Çorum'da yapıldı
        Köyüne pizzacı açtı şimdi talebe yetişmeye çalışıyor
        Köyüne pizzacı açtı şimdi talebe yetişmeye çalışıyor
        Belediye Başkanı Çakmak, trafik kazasında yaralandı
        Belediye Başkanı Çakmak, trafik kazasında yaralandı
        Çorum'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
        Çorum'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı