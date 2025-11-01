Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        MHP Çorum İl Başkanlığı binası hizmete açıldı

        MHP Çorum İl Başkanlığının yeni hizmet binası törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 15:34 Güncelleme: 01.11.2025 - 15:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        MHP Çorum İl Başkanlığı binası hizmete açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MHP Çorum İl Başkanlığının yeni hizmet binası törenle hizmete açıldı.

        MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Haritacı Osmanbey Sokak'ta düzenlenen törende yaptığı konuşmada, yeni hizmet binasında devlete ve millete hayırlı hizmetler yapılmasını temenni etti.

        Türkiye'de birlik ve beraberliğin daim olmasını dileyen Kayrıcı, "Bizler omuz omuza verdikten sonra, birlik içerisinde olduktan sonra dünyaya yön veren Cumhuriyet'i devam ettireceğiz. Allah birliğinizi daim etsin." dedi.

        Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da Cumhur İttifakı'nın devletin bekası ve milletin aydınlık yarınlara güveni adımlarla yürümesi için çabaladığını dile getirdi.

        Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılını kutlayan Aşgın, "Allah'ın izniyle tarih boyunca Türk milleti güçlü olduğu zaman mazlumlar nasıl gülmüşse, zalimlerin dizleri nasıl titremişse, inşallah 2053-2071 hedeflerine yürürken yine dosta, mazluma güven, yine zalimin korkulu rüyası olmaya, yeryüzünün en aziz milleti olan bu millet Allah'ın izniyle devam edecek." diye konuştu.

        MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ise Türkiye Yüzyılı'nın Türk milletinin "kızıl elması" olduğunu vurguladı.

        Terörsüz bir Türkiye'nin mümkün olduğuna işaret eden Çıplak, şunları kaydetti:

        "Bu davet sadece bizler için değil, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımız içindir. Bizim çağrımız kavgaya değil, kardeşliğe çağrıdır. Bizim çağrımız ihanete değil, istiklale çağrıdır. Bu çağrıyı, boyun eğenler anlayamaz. Vicdanları istismar edenler anlayamaz. Değerlerimizi ayaklar altına alanlar anlayamaz. Mukaddesatımızı siyaset malzemesi yapanlar anlayamaz. Bu çağrı devletine, milletine sevdalı olanlar anlar."

        Şehitlerin kemiklerini sızlatacak hiçbir yanlışa girmediklerini vurgulayan Çıplak, "Türk'üz, Türkçü'yüz, kaynağını Türk-İslam ülküsünde bulmuş Türk milliyetçileriyiz. Hiç kimse Milliyetçi Hareket Partisi'ne, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı liderimiz Devlet Bahçeli beyefendiye, Türkçülüğe hizmet kulvarında milletseverlik ve vatanseverlik yarışına girmesin. Biz kimlerin, kimleri destekleyerek hangi makama geldiğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Törende konuşmaların ardından partiye yeni katılan kadın üyelere rozetleri takıldı.

        Törende ayrıca Çorum Belediyesi mehter takımı gösteri sundu.

        Törene MHP MYK Üyesi Ahmet Kürşat Azkur, AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar, parti yöneticileri ve üyeler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışında açıklamalar
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışında açıklamalar
        Babası TIR'ın direksiyonundaydı... Kahreden manevra!
        Babası TIR'ın direksiyonundaydı... Kahreden manevra!
        Dev maçın kader adamları!
        Dev maçın kader adamları!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Hamile eşi ve amcasını öldürdü! Annesi ağır yaralı! Aile katliamını anlattı!
        Hamile eşi ve amcasını öldürdü! Annesi ağır yaralı! Aile katliamını anlattı!
        Gebze'de son durum
        Gebze'de son durum
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Anne karnında kalp yetmezliği teşhisi konulan bebek "akıllı çorapla" izleniyor
        Anne karnında kalp yetmezliği teşhisi konulan bebek "akıllı çorapla" izleniyor
        Dolmabahçe'de kritik derbi!
        Dolmabahçe'de kritik derbi!
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Hatay'da 5 ton ağırlığında 'zeytin tanesi' heykeli
        Hatay'da 5 ton ağırlığında 'zeytin tanesi' heykeli
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!

        Benzer Haberler

        Çorum'da çiftçi, "hayvan otlatma" nedeniyle tartıştığı komşusunu öldürüp in...
        Çorum'da çiftçi, "hayvan otlatma" nedeniyle tartıştığı komşusunu öldürüp in...
        GÜNCELLEME - Serinova Belde Belediye Başkanı Çakmak, Çorum'daki trafik kaza...
        GÜNCELLEME - Serinova Belde Belediye Başkanı Çakmak, Çorum'daki trafik kaza...
        Çorum FK, Esenler Erokspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Çorum FK, Esenler Erokspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Erasmus+ projesi kabul edildi
        Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Erasmus+ projesi kabul edildi
        Bayat'ta Gazze yararına kermes düzenlendi
        Bayat'ta Gazze yararına kermes düzenlendi
        "Enerji Kentleri Birliği Olağan Meclis Toplantısı" Çorum'da yapıldı
        "Enerji Kentleri Birliği Olağan Meclis Toplantısı" Çorum'da yapıldı