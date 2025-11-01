MHP Çorum İl Başkanlığı binası hizmete açıldı

MHP Çorum İl Başkanlığının yeni hizmet binası törenle hizmete açıldı.

MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Haritacı Osmanbey Sokak'ta düzenlenen törende yaptığı konuşmada, yeni hizmet binasında devlete ve millete hayırlı hizmetler yapılmasını temenni etti.

Türkiye'de birlik ve beraberliğin daim olmasını dileyen Kayrıcı, "Bizler omuz omuza verdikten sonra, birlik içerisinde olduktan sonra dünyaya yön veren Cumhuriyet'i devam ettireceğiz. Allah birliğinizi daim etsin." dedi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da Cumhur İttifakı'nın devletin bekası ve milletin aydınlık yarınlara güveni adımlarla yürümesi için çabaladığını dile getirdi.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılını kutlayan Aşgın, "Allah'ın izniyle tarih boyunca Türk milleti güçlü olduğu zaman mazlumlar nasıl gülmüşse, zalimlerin dizleri nasıl titremişse, inşallah 2053-2071 hedeflerine yürürken yine dosta, mazluma güven, yine zalimin korkulu rüyası olmaya, yeryüzünün en aziz milleti olan bu millet Allah'ın izniyle devam edecek." diye konuştu.

MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ise Türkiye Yüzyılı'nın Türk milletinin "kızıl elması" olduğunu vurguladı.

Terörsüz bir Türkiye'nin mümkün olduğuna işaret eden Çıplak, şunları kaydetti:

"Bu davet sadece bizler için değil, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımız içindir. Bizim çağrımız kavgaya değil, kardeşliğe çağrıdır. Bizim çağrımız ihanete değil, istiklale çağrıdır. Bu çağrıyı, boyun eğenler anlayamaz. Vicdanları istismar edenler anlayamaz. Değerlerimizi ayaklar altına alanlar anlayamaz. Mukaddesatımızı siyaset malzemesi yapanlar anlayamaz. Bu çağrı devletine, milletine sevdalı olanlar anlar."

Şehitlerin kemiklerini sızlatacak hiçbir yanlışa girmediklerini vurgulayan Çıplak, "Türk'üz, Türkçü'yüz, kaynağını Türk-İslam ülküsünde bulmuş Türk milliyetçileriyiz. Hiç kimse Milliyetçi Hareket Partisi'ne, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı liderimiz Devlet Bahçeli beyefendiye, Türkçülüğe hizmet kulvarında milletseverlik ve vatanseverlik yarışına girmesin. Biz kimlerin, kimleri destekleyerek hangi makama geldiğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.