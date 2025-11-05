Çorum'da helikopter ambulans motosiklet kazasında yaralanan genç için havalandı
Çorum'un Bayat ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan 17 yaşındaki T.K, helikopter ambulansla Ankara'ya sevk edildi.
Bayat ilçesinde geçirdiği motosiklet kazasında ağır yaralanan T.K, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayati tehlikesi nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan T.K, durumunun ağırlaşması üzerine helikopter ambulansla Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne gönderildi.
