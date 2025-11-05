Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Boğazkale Halk Eğitim Merkezinden Gazze yararına kermes

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 16:26 Güncelleme: 05.11.2025 - 16:26
        Çorum'un Boğazkale ilçesinde Halk Eğitim Merkezince (HEM) Gazze yararına kermes düzenlendi.

        Puduhepa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi iş birliğiyle, Boğazkale Hitit Köyü bahçesinde düzenlenen kermeste HEM ve kooperatif üyelerince hazırlanan yiyecekler satışa sunuldu.

        Etkinlik alanı, Türkiye ve Filistin bayraklarıyla süslendi.

        Etkinlik alanında ilkokul ve ortaokul öğrencilerince yapılan resimlerin yer aldığı sergi açıldı.

        Boğazkale Kaymakamı Bilge Yıldırım ve Belediye Başkanı Adem Özel de kermes alanını ziyaret ederek, stantlardan alışveriş yaptı.

        Boğazkale HEM Müdürü Yusuf Erdugan, kermese katkı sağlayanlara teşekkür etti.

        Erdugan, "Kermesten elde edilecek gelirin tamamı Gazze'de zulüm altında bulunan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacaktır. Sosyal sorumluluk ve yardımlaşma ruhunun yaşatılmasında desteğini ve katılımı esirgemeyen herkese tekrar teşekkür ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

