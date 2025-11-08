Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum FK, 1. Lig'de yarın sahasında Iğdır FK ile karşılaşacak

        Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Alagöz Holding Iğdır FK'yi konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 10:49 Güncelleme: 08.11.2025 - 10:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum FK, 1. Lig'de yarın sahasında Iğdır FK ile karşılaşacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Alagöz Holding Iğdır FK'yi konuk edecek.

        Çorum Şehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Batuhan Kolak yönetecek.

        Ligin 11. haftasında Boluspor ile oynanan maçta sakatlanan Pedrinho'nun Iğdır FK maçında forma giyip giyemeyeceği yapılacak son kontrolde belli olacak.

        Ligde 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 22 puan toplayan Çorum FK, Iğdır FK'yi yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Maaş zammında hesaplar değişti
        Maaş zammında hesaplar değişti
        Sokaktaki kedileri besleyen iş insanına feci darp!
        Sokaktaki kedileri besleyen iş insanına feci darp!
        Soruşturma başlatıldı! Özel hastanede usulsüzlük ve darp iddiası!
        Soruşturma başlatıldı! Özel hastanede usulsüzlük ve darp iddiası!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Yaklaşık 2 milyon kişi 2. üniversitesini okuyor
        Yaklaşık 2 milyon kişi 2. üniversitesini okuyor
        İstanbul'a altın madalya!
        İstanbul'a altın madalya!
        2 kadın hayatını kaybetti, 4 yaralı! Kahreden kaza kamerada!
        2 kadın hayatını kaybetti, 4 yaralı! Kahreden kaza kamerada!
        11 yaşındaki otizmli Veysel için nefesler tutuldu... 72 saat geride kaldı!
        11 yaşındaki otizmli Veysel için nefesler tutuldu... 72 saat geride kaldı!
        İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor 11'i!
        Öğleden sonra birçok kentte sağanak var... Yurdumuzda hava durumu!
        Öğleden sonra birçok kentte sağanak var... Yurdumuzda hava durumu!
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler

        Benzer Haberler

        Çorum'da 4,83 promil alkollü sürücüye 55 bin 347 lira para cezası
        Çorum'da 4,83 promil alkollü sürücüye 55 bin 347 lira para cezası
        Çorum'da taşkınlık yapan kadına biber gazıyla müdahale edildi
        Çorum'da taşkınlık yapan kadına biber gazıyla müdahale edildi
        Çorum'da tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Çorum'da tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Çorum'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
        Çorum'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
        Çorum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Çorum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Çorum'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı
        Çorum'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı