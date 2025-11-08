Çorum FK, 1. Lig'de yarın sahasında Iğdır FK ile karşılaşacak
Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Alagöz Holding Iğdır FK'yi konuk edecek.
Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Alagöz Holding Iğdır FK'yi konuk edecek.
Çorum Şehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Batuhan Kolak yönetecek.
Ligin 11. haftasında Boluspor ile oynanan maçta sakatlanan Pedrinho'nun Iğdır FK maçında forma giyip giyemeyeceği yapılacak son kontrolde belli olacak.
Ligde 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 22 puan toplayan Çorum FK, Iğdır FK'yi yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.