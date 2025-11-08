Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da tırın çarptığı yaya ağır yaralandı

        Çorum'da yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın çarpması sonucu ağır yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 23:29 Güncelleme: 08.11.2025 - 23:29
        Mustafa T. (30) idaresindeki 42 BDU 31 plakalı tır, Çevreyolu Bulvarı Buharaevler kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Kudret E'ye (38) çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan Kudret E, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Tır sürücüsü gözaltına alındı.

