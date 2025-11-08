Çorum'da tırın çarptığı yaya ağır yaralandı
Çorum'da yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın çarpması sonucu ağır yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.
Çorum'da yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın çarpması sonucu ağır yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.
Mustafa T. (30) idaresindeki 42 BDU 31 plakalı tır, Çevreyolu Bulvarı Buharaevler kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Kudret E'ye (38) çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Kudret E, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tır sürücüsü gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.