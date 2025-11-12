Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da mercek bulutu görüntülendi

        Çorum'un Oğuzlar ilçesi semalarında çok katmanlı oluşan mercek bulutu görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 16:02 Güncelleme: 12.11.2025 - 16:02
        Çorum'da mercek bulutu görüntülendi
        Çorum'un Oğuzlar ilçesi semalarında çok katmanlı oluşan mercek bulutu görüldü.

        İlçede birçok noktadan görülebilen mercek bulutları, bir süre sonra kayboldu.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan bilgiye göre, mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmaları sonucunda oluşuyor.

        Mercek bulutlarının fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülme ihtimali yüksek oluyor.

