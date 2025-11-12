Çorum'da mercek bulutu görüntülendi
Çorum'un Oğuzlar ilçesi semalarında çok katmanlı oluşan mercek bulutu görüldü.
Çorum'un Oğuzlar ilçesi semalarında çok katmanlı oluşan mercek bulutu görüldü.
İlçede birçok noktadan görülebilen mercek bulutları, bir süre sonra kayboldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan bilgiye göre, mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmaları sonucunda oluşuyor.
Mercek bulutlarının fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülme ihtimali yüksek oluyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.