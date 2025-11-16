Habertürk
        Çorum Haberleri

        Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 14:34 Güncelleme: 16.11.2025 - 14:34
        Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Fahri K. idaresindeki 50 AL 797 plakalı otomobil, Çorum-Yozgat kara yolu Zile kavşağında İlhami Ü'nün kullandığı 66 ADS 376 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Kübra Demir K, Almila K. ve Şeyma Nur Ü. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

