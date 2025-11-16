Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Fahri K. idaresindeki 50 AL 797 plakalı otomobil, Çorum-Yozgat kara yolu Zile kavşağında İlhami Ü'nün kullandığı 66 ADS 376 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Kübra Demir K, Almila K. ve Şeyma Nur Ü. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
