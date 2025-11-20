Çorum'da "Güvenli Adımlar Projesi" tanıtıldı

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğünce okul öncesi dönem velilerine yönelik hazırlanan "Güvenli Adımlar Projesi" tanıtıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rehberlik ve Araştırma Merkezinde düzenlenen programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, proje kapsamında 12 anaokulunda eğitim gören öğrencilerin velilerine çocukla etkili iletişim, mahremiyet eğitimi, güvenli teknoloji kullanımı ve akran zorbalığı konularında eğitim verileceğini bildirdi.

Okul öncesi dönemin bireyin kişilik gelişimi, sosyal ilişkilerinin ve temel davranış örüntülerinin şekillendiği kritik bir evre olduğunu belirten Çağlar, aile içi iletişimin çocuğun kendini ifade becerisinde belirleyici rol oynadığını ifade etti.

Çağlar, okul öncesi dönemde akran zorbalığının olumsuz etkilerine de rastlanabildiğini dile getirerek, hazırlanan projenin öğrencilere ve velilere önemli katkı sağlayacağına inandığını kaydetti.