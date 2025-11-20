Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı

        Çorum'da jandarma ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 19:37 Güncelleme: 20.11.2025 - 19:37
        Çorum'da jandarma ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı timlerince uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen M.A. takibe alındı.

        Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin kullandığı 19 TN 393 plakalı hafif ticari araç, Çevre Yolu Bulvarı'nda durduruldu.

        Araçta yapılan aramada 919 gram uyuşturucu madde ile 1392 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

