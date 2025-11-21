Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da atık afişler kadın kursiyerlerin elinde çantaya dönüşüyor

        Çorum'da etkinliklerin ardından atıl duruma düşen afişler, Melikgazi Kadın Kültür Merkezi'nde açılan kursta çantaya dönüştürülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 13:23 Güncelleme: 21.11.2025 - 13:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da atık afişler kadın kursiyerlerin elinde çantaya dönüşüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çorum'da etkinliklerin ardından atıl duruma düşen afişler, Melikgazi Kadın Kültür Merkezi'nde açılan kursta çantaya dönüştürülüyor.

        Çorum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Melikgazi Kadın Kültür Merkezi'nde eğitim alan kursiyerler, programlarda kullanılan afişleri günlük hayatta kullanılabilecek çantalara dönüştürerek geri dönüşüme katkı sağlıyor.

        Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kursu ziyaret ederek kursiyerlerle sohbet etti.

        Kursta yapılan çalışmaların atık malzemenin geri kazanımıyla israfın önlenmesi açısından önemli olduğunu belirten Aşgın, "Programlarımızda kullandığımız afişlerin kadın kursiyerlerimiz tarafından yeniden değerlendirilmesi beni çok mutlu etti. Kadın Kültür ve Sanat Merkezlerimiz çalışmaya ve Çorum'un güçlü, azimli kadınlarına hizmet etmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

        Merkezlerde üretilen ürünlerin Kadın El Emeği Çarşısı'nda satışa sunulduğu bilgisini paylaşan Aşgın, Bedesten önündeki açık alana Kadın El Emeği Pazarı kuracaklarını, kadınların ürettikleri ürünleri burada satabileceğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adım adım dehşet! Böcek ailesinin ölümünde yeni görüntü!
        Adım adım dehşet! Böcek ailesinin ölümünde yeni görüntü!
        GSS primi artırıldı
        GSS primi artırıldı
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        17 yaşında kalp krizi! Halı sahada gelen ölüm!
        17 yaşında kalp krizi! Halı sahada gelen ölüm!
        "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu!"
        "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu!"
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        Bakan Ersoy duyurdu: Şeb-i Arûs artık dünyaya tanıtılacak
        Bakan Ersoy duyurdu: Şeb-i Arûs artık dünyaya tanıtılacak
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Uzaylı ziyareti teorilerine yol açan 3I/Atlas kuyrukluyıldızı nedir?
        Uzaylı ziyareti teorilerine yol açan 3I/Atlas kuyrukluyıldızı nedir?
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama

        Benzer Haberler

        Bir hevesle başladı: Şimdi yabancılardan bile sipariş alıyor Hobisi sanata...
        Bir hevesle başladı: Şimdi yabancılardan bile sipariş alıyor Hobisi sanata...
        Çorum FK, yarın deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşacak
        Çorum FK, yarın deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşacak
        Çorum'da haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
        Çorum'da haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
        Çorum'da yakınlarının haber alamadığı kişi evde ölü bulundu
        Çorum'da yakınlarının haber alamadığı kişi evde ölü bulundu
        Çorum'da tırla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Çorum'da tırla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Çorum'da şeker pancarı yüklü tır ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı Kaza yapan...
        Çorum'da şeker pancarı yüklü tır ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı Kaza yapan...