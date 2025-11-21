Çorum'da atık afişler kadın kursiyerlerin elinde çantaya dönüşüyor

Çorum'da etkinliklerin ardından atıl duruma düşen afişler, Melikgazi Kadın Kültür Merkezi'nde açılan kursta çantaya dönüştürülüyor.

Çorum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Melikgazi Kadın Kültür Merkezi'nde eğitim alan kursiyerler, programlarda kullanılan afişleri günlük hayatta kullanılabilecek çantalara dönüştürerek geri dönüşüme katkı sağlıyor.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kursu ziyaret ederek kursiyerlerle sohbet etti.

Kursta yapılan çalışmaların atık malzemenin geri kazanımıyla israfın önlenmesi açısından önemli olduğunu belirten Aşgın, "Programlarımızda kullandığımız afişlerin kadın kursiyerlerimiz tarafından yeniden değerlendirilmesi beni çok mutlu etti. Kadın Kültür ve Sanat Merkezlerimiz çalışmaya ve Çorum'un güçlü, azimli kadınlarına hizmet etmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Merkezlerde üretilen ürünlerin Kadın El Emeği Çarşısı'nda satışa sunulduğu bilgisini paylaşan Aşgın, Bedesten önündeki açık alana Kadın El Emeği Pazarı kuracaklarını, kadınların ürettikleri ürünleri burada satabileceğini sözlerine ekledi.