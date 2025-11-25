Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum FK'nin yeni teknik direktörü Hüseyin Eroğlu takımla ilk antrenmana çıktı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK'de teknik direktörlük görevine getirilen Hüseyin Eroğlu, takımla ilk antrenmanına çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 20:56 Güncelleme: 25.11.2025 - 20:56
        Çorum FK'nin yeni teknik direktörü Hüseyin Eroğlu takımla ilk antrenmana çıktı
        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK'de teknik direktörlük görevine getirilen Hüseyin Eroğlu, takımla ilk antrenmanına çıktı.

        Eroğlu, kulüp tesislerindeki idman öncesi bir araya geldiği kırmızı-siyahlı futbolculara beklentilerini ve önceliklerini anlattı.

        Toplantının ardından Eroğlu yönetimindeki kırmızı-siyahlılar, Sipay Bodrumspor FK maçının hazırlıklarına başladı.

        Antrenmana sakatlık nedeniyle Aleksic katılmadı. Sakatlıktan dönen Gerolda ise takımla birlikte çalışmalara başladı.

        Antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından 5'e 2 top kapma, pas çalışması rondo ve kaleli oyun çalışmaları yaptı.

        -"İzin" verilen futbolcular çağırıldı

        Bahis oynadıkları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunca (PFDK) farklı sürelerle hak mahrumiyeti cezasına çarptırılan ve kulüp tarafından "izin" verilen 6 futbolcu, teknik direktör değişikliğiyle birlikte izinleri sonlandırılarak antrenmana çağırıldı.

        Futbolculardan Hasan Hüseyin Akınay, Atakan Cangöz, Üzeyir Ergün, Arda Hilmi Güler ve Eren Karadağ antrenmana katıldı. Kadir Seven'in de kısa sürede takıma katılacağı öğrenildi.

        Çorum FK, yarın yapacağı antrenmanla Sipay Bodrumspor FK maçının hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

