Çorum FK'nin yeni teknik direktörü Hüseyin Eroğlu takımla ilk antrenmana çıktı

Futbolculardan Hasan Hüseyin Akınay, Atakan Cangöz, Üzeyir Ergün, Arda Hilmi Güler ve Eren Karadağ antrenmana katıldı. Kadir Seven'in de kısa sürede takıma katılacağı öğrenildi.

Bahis oynadıkları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunca (PFDK) farklı sürelerle hak mahrumiyeti cezasına çarptırılan ve kulüp tarafından "izin" verilen 6 futbolcu, teknik direktör değişikliğiyle birlikte izinleri sonlandırılarak antrenmana çağırıldı.

Antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından 5'e 2 top kapma, pas çalışması rondo ve kaleli oyun çalışmaları yaptı.

Eroğlu, kulüp tesislerindeki idman öncesi bir araya geldiği kırmızı-siyahlı futbolculara beklentilerini ve önceliklerini anlattı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.