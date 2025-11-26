Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

        Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 16:43 Güncelleme: 26.11.2025 - 16:43
        Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
        Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        İbrahim D. idaresindeki 19 ADG 634 plakalı otomobil ile Metehan T'nin kullandığı 19 HF 435 plakalı otomobil, İnönü Caddesi Tuzcular Kavşağı'nda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri refüje çarparak durabildi.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, 19 HF 435 plakalı otomobilin sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Kerime Ş. yaralandı. Araçta sıkışan Kerime Ş, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

