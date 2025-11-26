Habertürk
        Sungurlu'da ana isale hattı yenileniyor

        Sungurlu'da ana isale hattı yenileniyor

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde hızlı tren hattı inşaatı sırasında hasar gören ve üç günlük su kesintisine neden olan ana isale hattında yenileme çalışmaları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 14:53 Güncelleme: 26.11.2025 - 14:53
        Sungurlu Belediyesince yürütülen çalışma kapsamında, ilçenin su ihtiyacını karşılayan yaklaşık 10 kilometrelik asbestli boru hattı, daha sağlıklı ve dayanıklı polietilen borularla değiştiriliyor.

        Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, hatta yürütülen çalışmaları inceledi.

        Mevcut hattın uzun süredir patlaklar ve kayıp-kaçak nedeniyle suyun israf olmasına neden olduğunu söyledi.

        Hattı tamamen yenileyeceklerini belirten Dere, "Asbest borulardan oluşan ana isale hattımızı polietilen borularla değiştirip ana hatta bağlıyoruz. Bu süreçte koordineli çalıştığımız Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğüne ve özveriyle görev yapan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

        Yenileme işlemleri sırasında kısa süreli su kesintilerinin yaşanabileceğini ifade eden Dere, ilçenin altyapı problemlerini çözmekte kararlı olduklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

