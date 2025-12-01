Habertürk
        Çorum'da kavga eden dağ keçileri fotokapanla görüntülendi

        Çorum'da kavga eden dağ keçileri fotokapanla görüntülendi

        Çorum'un Kargı ilçesinde dağ keçilerinin kavgası fotokapanla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 19:47 Güncelleme: 01.12.2025 - 19:47
        Çorum'da kavga eden dağ keçileri fotokapanla görüntülendi
        Çorum'un Kargı ilçesinde dağ keçilerinin kavgası fotokapanla görüntülendi.

        Kargı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda iki dağ keçisinin kavga ettiği görüntüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

        Paylaşımda, "Doğanın ortasında tansiyonun yükseldiği anlar. Birkaç boynuz darbesinin ardından herkes sakinleşti ve yollar ayrıldı. Keçi inadının hüküm sürdüğü bu kısa mücadele, doğada her şeyin doğal olduğunu hatırlatıyor, gerilim de huzur da." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

