Çorum'da Dünya Engelliler Günü Paneli düzenlendi

Çorum'da "Kariyerime Engel Yok - Dünya Engelliler Günü Özel Paneli" düzenlendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Ali Çalgan, Ethem Erkoç Konferans Salonu'nda düzenlenen panelin açılış töreninde yaptığı konuşmada, oturumun son derece kıymetli olduğunu bildirdi.

Engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmanın herkesin ortak sorumluluğu ve vatandaşlık görevi olduğunu belirten Çalgan, sosyal devlet anlayışıyla son yıllarda engelleri kaldırmaya yönelik önemli ilerleme kaydedildiğini vurguladı.

Toplumda artan farkındalığın sevindirici olduğuna işaret eden Çalgan, "Eğitimden sanata, spordan istihdama kadar her alanda engelli bireylerin topluma aktif katılımını sağlamak için önemli çalışmalar yapılıyor. Bu konuda destek sağlayan tüm kurumlara teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından panel, oturumlarla devam etti.

Panele Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ile Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nurcan Baykam ve Prof. Dr. Eşref Savaş Başçı da katıldı.