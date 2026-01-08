Sungurlu Belediye Başkanı Dere, gazetecilerle buluştu

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Çorum ve Sungurlu'daki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Dere, Sungurlu Belediyesi Sosyal Tesisi'nde düzenlenen toplantıda, 2025'te tamamladıkları çalışmalarla 2026'da yürütecekleri projeleri değerlendirdi.

Sungurlu’nun altyapı sorunlarını kalıcı şekilde çözdüklerini belirten Dere, açılan su kuyularının yanı sıra 15 bin metre içme suyu hattı döşendiğini, 122 kilometre asbestli borunun değiştirildiğini söyledi.

Belediyeye kazandırılan asfalt plent tesisi sayesinde yol çalışmalarında ivme yakalandığını vurgulayan Dere, 45 bin ton sıcak asfalt, 95 bin metrekare parke taşı ve 90 bin metre sathi kaplama çalışmasını tamamladıklarını bildirdi.

Yukarı Sanayi Sitesi Toplu İş Yerleri’nin anahtar teslim sürecine gelindiğine dikkati çeken Dere, halk ekmek fabrikasının inşasının devam ettiğini, aşevi kurulması için de planlama yapıldığını kaydetti.

İlçede ruhsat, proje ve inşaat süreci devam eden 3 bini aşkın nitelikli konut bulunduğunu aktaran Dere, savunma sanyi yatırımlarıyla ilçenin büyüdüğünü ifade etti.