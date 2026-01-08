Habertürk
        Çorum Haberleri

        Çorum'da fabrikada çıkan yangın büyümeden söndürüldü

        Çorum Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 09:02 Güncelleme: 08.01.2026 - 09:02
        Çorum'da fabrikada çıkan yangın büyümeden söndürüldü
        Çorum Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

        OSB'de tıbbi aromatik bitkisel yağ üretimi yapılan fabrikadan duman yükseldiğini fark eden güvenlik personeli, 112 Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çorum Belediyesi ile OSB itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın büyümeden söndürüldü.

        Fabrikada hasara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

