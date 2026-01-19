Habertürk
        Çorum'da soğuk hava etkili oluyor

        Çorum'da soğuk hava etkili oluyor

        Çorum'da etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 13:49 Güncelleme: 19.01.2026 - 13:49
        Çorum'da soğuk hava etkili oluyor
        Çorum'da etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Hafta sonu aralıklarla etkisini gösteren kar yağışının ardından kentin büyük bölümü beyaz örtüyle kaplandı.

        Kent merkezinde gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 11 dereceye kadar düşmesi nedeniyle buzlanma ve don meydana geldi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, kentte soğuk havanın etkisini hafta boyu sürdürmesi bekleniyor.

        Cuma gününe kadar gece saatlerinde sıfırın altında seyredecek hava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren artacağı tahmin ediliyor.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

