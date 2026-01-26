Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 22 şüpheli yakalandı

Çorum'da çeşitli suçlardan aranması bulunduğu gerekçesiyle yakalanan 22 zanlıdan 13'ü tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, haklarında çeşitli suçlardan mahkemelerce yakalama kararı bulunan kişilere yönelik 19-26 Ocak'da çalışma yapıldı. Kentte vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda uygulama yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 22 şüpheliyi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan kayıp ihbarı yapılan 2 kişi de bulunarak ailesine teslim edildi.

