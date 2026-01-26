Habertürk
Habertürk
        Çorum'da sis etkili oldu

        Çorum'da sis etkili oldu

        Çorum'un Osmancık ilçesinde sis etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 12:35 Güncelleme: 26.01.2026 - 12:35
        Çorum'da sis etkili oldu
        Çorum’un Osmancık ilçesinde sis etkili oldu.

        İlçe genelinde sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan sis, özellikle D-100 kara yolu ve şehir merkezinde görüş mesafesini yer yer 30 metreye kadar düşürdü.

        Sis nedeniyle D-100 kara yolunun Osmancık geçişinde sürücüler hızlarını düşürerek kontrollü şekilde ilerlemek zorunda kaldı.

        Trafik ekipleri, güvenliği sağlamak amacıyla güzergah boyunca devriye faaliyetlerini artırdı.

        Öte yandan sisle birlikte ilçenin simgelerinden olan, 275 metre yükseklikteki kayalık üzerine kurulu tarihi Kandiber Kalesi ve Kızılırmak üzerindeki 250 metre uzunluğundaki Koyunbaba Köprüsü gözden kayboldu. Nehir üzerinde oluşan sis tabakası güzel görüntüler oluşturdu.






