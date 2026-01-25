Çorum'da motosiklet tutkunları Türk bayraklarıyla konvoy oluşturdu

Çorum'da bir araya gelen motosiklet tutkunları, terör örgütü YPG yandaşlarının Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırısına tepki gösterdi.



Free Team Çorum, ÇKMK Akademi, Reapers of Anatolia ve Darkriders gruplarının organize ettiği etkinlikte motosiklet sürücüleri, Şehitler Parkı'nda toplandı.



Etkinliğe bazı otomobil sürücüleri de Türk bayraklarıyla donattıkları araçlarıyla katıldı.



"Bayrak bizim onurumuzdur" sloganıyla düzenlenen etkinlikte katılımcılar, Şehitler Parkı'ndan hareket ederek, kentin ana arterlerinde konvoy düzenledi.



Sürücülerin Türk bayraklarıyla yaptıkları konvoya vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.







