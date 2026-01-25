Habertürk
Habertürk
        Çorum'da motosiklet tutkunları Türk bayraklarıyla konvoy oluşturdu

        Çorum'da motosiklet tutkunları Türk bayraklarıyla konvoy oluşturdu

        Çorum'da bir araya gelen motosiklet tutkunları, terör örgütü YPG yandaşlarının Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırısına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 16:50 Güncelleme: 25.01.2026 - 16:50
        Çorum'da motosiklet tutkunları Türk bayraklarıyla konvoy oluşturdu
        Çorum'da bir araya gelen motosiklet tutkunları, terör örgütü YPG yandaşlarının Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırısına tepki gösterdi.

        Free Team Çorum, ÇKMK Akademi, Reapers of Anatolia ve Darkriders gruplarının organize ettiği etkinlikte motosiklet sürücüleri, Şehitler Parkı'nda toplandı.

        Etkinliğe bazı otomobil sürücüleri de Türk bayraklarıyla donattıkları araçlarıyla katıldı.

        "Bayrak bizim onurumuzdur" sloganıyla düzenlenen etkinlikte katılımcılar, Şehitler Parkı'ndan hareket ederek, kentin ana arterlerinde konvoy düzenledi.

        Sürücülerin Türk bayraklarıyla yaptıkları konvoya vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

