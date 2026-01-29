Habertürk
        Çorum Belediyesinden amatör spor kulüplerine 3 milyon liralık yardım

        Çorum Belediyesinden amatör spor kulüplerine 3 milyon liralık yardım

        Çorum Belediyesince amatör spor kulüplerine 3 milyon liralık nakdi yardım dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 23:25 Güncelleme: 29.01.2026 - 23:25
        Çorum Belediyesinden amatör spor kulüplerine 3 milyon liralık yardım
        Çorum Belediyesince amatör spor kulüplerine 3 milyon liralık nakdi yardım dağıtıldı.

        Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Konferans Salonu’nda düzenlenen "Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardım Töreni"nde yaptığı konuşmada, gençlerin sporla buluşmasını önemsediklerini söyledi.

        Gençlerin hem fiziki hem de ahlaki gelişimine katkı sunmak amacıyla kentteki spor altyapısına yönelik yatırımlar yaptıklarını belirten Aşgın, "Çorum Belediyesi olarak mahallelerde futbol semt sahaları için ihaleye çıktık. Bu yıl 15 yeni futbol semt sahasını tamamlayacağız. İl Özel İdaresi marifetiyle yapılacak 15 saha ile il genelinde toplam 30 futbol semt sahası tamamlanmış olacak. Ayrıca ikisi Çorum Belediyesi, diğer ikisi İl Özel İdaresi tarafından olmak üzere 240 seyirci kapasiteli 4 yeni spor salonunu da şehrimize kazandırıyoruz." diye konuştu.

        Tesisleşmenin yanı sıra spor kulüplerine verilen desteklerin de sürdüğünü dile getiren Aşgın, "Antrenörlerimizin eğitimleriyle altyapıyı daha da güçlendirmeye devam edeceğiz. 2026'da spor kulüplerimizle yaptığımız organizasyonlarda toplam desteğimiz 6,5 milyon lira olmuştur." dedi.

        Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, geçmiş yıllarda sporcuların imkansızlıklar içinde faaliyet göstermek zorunda kaldığını, son yıllarda yapılan yatırımlarla spor altyapısında büyük bir dönüşüm yaşandığını vurguladı.

        Türkiye genelinde hayata geçirilen tesisleşme hamlesine dikkati çeken Demirkıran, "20-30 yıl geriye gittiğimizde toprak sahalarda, ısınmayan salonlarda ya da şartları uygun olmayan mekanlarda spor yapmak zorunda kalıyordum. Ancak son 20 yıldır yapılan tesisleşme hamlesiyle ülkenin dört bir yanı, özellikle de Çorum, spor tesisleri anlamında donatılmış durumda." görüşünü paylaştı.

        Çorum'un çeşitli spor branşlarında başarılı olduğuna işaret eden Demirkıran, "Çorum üç olimpiyat madalyalı tek şehir. Bu şehirde büyüklerimizin kazandırdığı olimpiyat madalyalarının bayrağını yere indirmeyeceğiz. Antrenörlerimizle, kulüp başkanlarımızla, idarecilerimizle, okul yöneticilerimizle, beden eğitimi öğretmenlerimizle ve gençlerle birlikte bu şehrin ve bu ülkenin bayrağını Avrupa’da, dünyada ve olimpiyatlarda en üstte dalgalandıracağız." ifadelerini kullandı.

        İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, amatör spor kulüplerine yönelik desteklerin artarak devam edeceğini belirterek, kulüplerin ihtiyaç duyduğu her alanda yanlarında olduklarını söyledi.

        Bu yıl önemli destek programları hayata geçirdiklerini vurgulayan Temur, "Geçtiğimiz haftalarda bir program gerçekleştirdik. İl Genel Meclisi olarak kulüplerimize 2 milyon liralık malzeme desteğini ilettik. Bu yıl da 3 milyon liralık malzeme desteğini amatör spor kulüplerimizle buluşturacağız." dedi.

        Programda ayrıca Çorum FK forması, futbol ve basketbol topu ödüllü kura çekilişleri yapıldı.

