        Çorum Haberleri

        Dodurga'da yangın çıkan otomobilde hasar oluştu

        Çorum'un Dodurga ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 15:03 Güncelleme: 29.01.2026 - 15:07
        Dodurga'da yangın çıkan otomobilde hasar oluştu
        Çorum'un Dodurga ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Esentepe Mahallesi İnönü Caddesinde M.A'ya ait otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Dodurga Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle otomobilde hasar oluştu.



