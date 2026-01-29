Dodurga'da yangın çıkan otomobilde hasar oluştu

Çorum'un Dodurga ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Esentepe Mahallesi İnönü Caddesinde M.A'ya ait otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Dodurga Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle otomobilde hasar oluştu.

