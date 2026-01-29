Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Çorum'da ambalajı bozulmuş ve kasa fiyatı farklı ürün satan markete 77 bin 805 lira ceza kesildi

        Çorum'da ambalajı bozulmuş ve raf fiyatı ile kasa fiyatı farklı ürünler sattığı tespit edilen zincir market şubesine 77 bin 805 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 14:20 Güncelleme: 29.01.2026 - 14:20
        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığının korunması ve tüketici haklarının gözetilmesi amacıyla kent genelindeki marketlerde denetim yaptı.

        Denetimde, çeşitli markalara ait ambalajı bozulmuş ve yırtılmış 19 tavuk ürünü satışı yapıldığı tespit edilen bir zincir market şubesine 70 bin 395 lira para cezası verildi.

        Denetimde ayrıca, 2 koli yumurtanın reyon ile kasa satış fiyatı arasında farklılık bulunduğunun tespit edilmesi üzerine aynı şubeye 7 bin 410 lira para cezası da uygulandı.

        Toplam 77 bin 805 liralık cezai işlem uygulanan market şubesinin yöneticileri, halk sağlığı ve tüketici haklarını ilgilendiren konularda yönetmeliklere uygun hareket edilmesi konusunda uyarıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

