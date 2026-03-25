        Çorum'da Adalet Bakanı Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan Boğazkale İlçe Tapu Müdürü tutuklandı

        Çorum'un Boğazkale ilçesinde, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtlarını usulsüz şekilde sorguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan İlçe Tapu Müdürü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2026 - 16:13 Güncelleme:
        Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorguladığı belirlenen ve Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan Boğazkale İlçe Tapu Müdürü V.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen V.S, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        V.S'nin ifadesinde, sorgulamayı kendisinin yaptığını ancak elde ettiği verileri kimseyle paylaşmadığını söylediği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Sanchez: Dünyanın en son ihtiyacı olduğu şey yeni bir savaş
