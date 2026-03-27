Oğuzlar'da Orman Haftası kapsamında 2 bin 500 fidan dağıtıldı
Çorum'un Oğuzlar ilçesinde, Orman Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara 2 bin 500 fidan dağıtıldı.
Oğuzlar 100. Yıl Parkı'nda düzenlenen etkinlikte Oğuzlar Kaymakamı Serkan Tokur, Belediye Başkanı Mustafa Cebeci ve Oğuzlar Orman İşletme Şefi Mehmet Aksoy, vatandaşlara fidanları teslim etti.
Doğaya katkı sağlamak ve çevre bilincini artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte iğde, badem, fıstık çamı ve Ihlamur türlerinde 2 bin 500 fidan dağıtıldı.
