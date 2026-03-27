Bayat'ta 105 fidan toprakla buluşturuldu
Çorum'un Bayat ilçesinde 105 fidan toprakla buluşturuldu.
Giriş: 27.03.2026 - 16:23
Çorum'un Bayat ilçesinde 105 fidan toprakla buluşturuldu.
Bayat Orman İşletme Müdürlüğünce Orman Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.
Yatukcu Mahallesi'ndeki Bereket Ormanında düzenlenen etkinlikte öğrenciler, 105 fidanı toprakla buluşturdu.
Etkinlikte Bayat Kaymakamı Kerem Yüce, Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, Orman İşletme Müdürü Bülent Kayadibi de öğrencilerle birlikte fidan dikti.
