Kargı'da vatandaşlara 400 fidan dağıtıldı

Kargı Orman İşletme Müdürlüğünce Orman Haftası kapsamında vatandaşlara 400 fidan dağıtıldı. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Kargı Belediyesi hizmet binası önünde vatandaşlara 400 fıstık çamı fidanını ücretsiz dağıttı. Ekipler ayrıca, vatandaşlara fidan dikerken dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi vererek sorularını yanıtladı.

