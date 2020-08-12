Çorum'da 5 kişinin öldüğü yangında küle dönen evler yıkılıyor (2)

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YANAN EVDEKİ 2 KARDEŞİ, HEMŞİRE ANNE EMANET ETMİŞ

Çorum'un Bayat ilçesinde çıkan ve 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangında hayatlarını kaybeden Elif ve Yusuf kardeşlerin, Bayat Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire anneleri Fatma İçuz tarafından, işe gittiği için gündüzleri, Çetin ailesine emanet edildiği ortaya çıktı.

Öte yandan kenti yasa boğan yangında küle dönen evde ekipler tarafından yapılan aramada, Elif İçuz ve Ela Çetin´in cansız bedenlerinin birbirlerine sarılı halde bulunduğu öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Çorum

2020-08-12 10:16:49



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