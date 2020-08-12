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Çorum'da 5 kişinin öldüğü yangında küle dönen evler yıkılıyor (2)

DHA

Çorum'da 5 kişinin öldüğü yangında küle dönen evler yıkılıyor (2)


YANAN EVDEKİ 2 KARDEŞİ, HEMŞİRE ANNE EMANET ETMİŞ
Çorum'un Bayat ilçesinde çıkan ve 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangında hayatlarını kaybeden Elif ve Yusuf kardeşlerin, Bayat Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire anneleri Fatma İçuz tarafından, işe gittiği için gündüzleri, Çetin ailesine emanet edildiği ortaya çıktı.
Öte yandan kenti yasa boğan yangında küle dönen evde ekipler tarafından yapılan aramada, Elif İçuz ve Ela Çetin´in cansız bedenlerinin birbirlerine sarılı halde bulunduğu öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Çorum
2020-08-12 10:16:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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