Sungurlu KYK'dan Azerbaycan'a destek

Sungurlu Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda oda ışıklarıyla pencerelere Azerbaycan’a destek olmak amacıyla AZR yazıldı.
Azerbaycan ile Ermenistan arasında başlayan çatışmalardan dolayı Azerbaycan’a destek için Sungurlu KYK yurdunda odaların ışıkları açılarak AZR yazıldı.
KYK'nın bu davranış vatandaşlar tarafından takdir topladı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.