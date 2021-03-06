Boş arazide cesedi bulunan kişi silahla öldürülmüş (2)

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1 KİŞİ TUTUKLANDI

Çorum'da, boş arazide cansız bedeni bulunan Halil Kayış´ın (60) başından tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüphelilerden Mehmet Ş., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Selahattin B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-03-06 22:47:46



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