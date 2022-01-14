Jandarma’dan zehir tacirlerine operasyon Operasyonda gözaltına alınan 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi

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Çorum İl Jandarma Komutanlığı tarafından zehir tacirlerine yönelik 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında ürütülen çalışmalar kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezinde 1, Alaca ilçe merkezinde 4 ve Alaca'ya bağlı bir köyde 6 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda 10 gram toz esrar, 113 gram kubar esrar, 9 gram metamfetamin, 2 gram bonzai, 13 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 32 adet tabanca fişeği, 1 adet G3 piyade tüfeği fişeği, 24 adet av tüfeği fişeği, 4 adet tabanca şarjörü, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 19 adet uyuşturucu içiminde kullanılan sigara sarma kağıdı, 1 top uyuşturucu biçiminde kullanılan alüminyum folya ve 2 adet sustalı bıçak ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına 6 kişi haklarında düzenlenen soruşturma evrakı ile birlikte sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şahıs hakkında gıyabi tutuklama kararı verildi.

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