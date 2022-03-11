Öğrenciler atık olan her şeyi 'Geri Dönüşüm'de kullandılar

Çorum'un Kargı ilçesinde, Atatürk İlkokulu 3. sınıfı öğrencileri sınıf öğretmenleri Emre Bıyık rehberliğinde etwinning projesi olan "Dönüşüm Avcıları" adlı projeye katıldılar.

Projede geri dönüşüm eğitimini hayatın bir parçası haline getirmek için öğrencilere hiçbir şeyin çöp olmadığı, yeniden kullanılabileceğini göstermek, hayal gücü ve tasarım ile çöp olarak görülen malzemeleri yeniden değerlendirebileceklerini öğretmek amaçlandı.

Projede yer alan aylık etkinlikleri ve geri dönüşümü olan ürünlerden kullanılabilir ürünler tasarlanıyor. Peynir kutularından oyuncak arabalar, trenler, kumbaralar, deterjan kutularından saksı, oyuncak araba, plastik su şişelerinden saksı, şekerlik, oyuncak uçak, plastik torbalardan oyuncak tavşan gibi birçok ürün tasarlandı.

Proje hakkında bilgi veren sınıf öğretmeni Emre Bıyık, "Her ay yapılan farklı dönüşümlerden ürünler tasarlayan öğrenciler mavi kapaklardan ve kağıt rulo atıklarından da yeni ürünler oluşturmak için kolları sıvadılar. Hepsi birer 'Dönüşüm Avcısı' olan öğrenciler, bu proje ile çevre bilincini ve çevreye karşı duyarlılık kazandılar. Atıkların özellikle plastik olanların çevreye ne kadar büyük zararlar verdiğini öğrendiler. Artık bütün öğrencilerimiz daha duyarlı ve daha çevreci. Hazırlanan ürünleri yıl sonunda bir sergi ile okuldaki diğer öğrencilere, öğretmenlere ve ailelere sunmayı planlıyoruz’’ şeklinde konuştu.

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