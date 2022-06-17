Çorum'a 8 milyarlık ulaşım yatırımı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum'a 8 milyarlık ulaşım yatırımı

İHA

Çorum'a 8 milyarlık ulaşım yatırımı

AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ile TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Av. Oğuzhan Kaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile bir araya gelerek Çorum'a yapılan yatırımları değerlendirdi.

Bakan Karaismailoğlu ile yapılan görüşmenin ardından milletvekilleri Ceylan ve Kaya, ortak bir basın açıklaması yaptı. Görüşmede Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Çorum’da devam eden projelerinin son durumunun değerlendirildiği bildirilen Milletvekilleri açıklamasında, Çorum merkez ve ilçelerinde devam eden 8 milyarlık 12 projenin ve yeni yapılacak olan projelerin görüşüldüğü aktarıldı.

'Bölünmüş yol ağı yüzde 516 arttı'
2002 yılına kadar Çorum’da 59 kilometre bölünmüş yol olduğunun hatırlatıldığı açıklamada, 2002 ile 2022 yılları arasında ise çok önemli yatırımlar yapıldığı yol ağının 303 kilometre daha eklenerek, yüzde 516 artışla toplam bölünmüş yol uzunluğunun 361 kilometreye çıkarıldığı vurgulandı. Çorum’da yıllardır konuşulan ancak yapımına AK Parti iktidarı döneminde başlanan ilçe yollarıyla ilgili de çalışmalar hakkında bilgilerin verilen açıklamada, Çorumİskilip, ÇorumMecitözü, ÇorumOsmancık ve İskilipÇankırı yollarıyla AlacaZileÇekerek yollarında çalışmaların devam ettiği kaydedildi. Bakan Karaismailoğlu’nun da devam eden yatırımları yakından takip ettiği belirtilen Milletvekilleri, ilçe yollarında herhangi bir ödenek sıkıntısı olmadığı da dile getirildi.

'Kırkdilim Tüneli gelecek sene açılacak'
Çorum’a ulaşım konusunda tarihin en büyük bedelli yatırımı olan Kırkdilim tünelleri ile ilgili çalışmaların da hummalı bir şekilde devam ettiği ifade edilen açıklamada, Kırkdilim tünellerini üstlenen müteahhit firmanın çalışmalarına hız verdiği ve hedeflendiği gibi tünellerin 2023 yılında tamamlanarak ulaşıma açılacağı vurgulandı.

'OrtaköyÇemilbey karayoluna bu yıl başlanacak'
Çorum’un ulaşım konusunda sıkıntı yaşayan ilçelerinden biri olan Ortaköy için de önemli yatırımların yapıldığı anlatılan Milletvekilleri, Ortaköy yolunun iki aşamalı olarak yapıldığına dikkat çekilerek, “ÇorumCemilbey arasında çalışmalar tamamlanma noktasına geldi. OrtaköyCemilbey arası ise ayrı bir projeyle yapılacak. Projesi tamamlandı ve ihalesi yapılarak yer teslimi gerçekleştirildi. CemilbeyOrtaköy arası için gerekli ödenekte sağlandı ve bu yıl içerisinde inşaatına başlanacak” denildi.

'8 ilçeyi Çorum'a bağlayacak kavşağın yapımına başlandı'
Ulaştırma Bakanlığının karayolu ağı noktasında önemli projelerinden birinin de Çorum çevreyoluna yapılacak olan kavşak olduğuna vurgu yapılan açıklamada, “Bir yanda İskilip, Bayat, Uğurludağ, diğer tarafta Osmancık, Kargı, Laçin, Dodurga ve Oğuzlar olmak üzere 8 ilçeyi köyleriyle birlikte Çorum’a bağlayacak olan kavşağın ihalesi gerçekleştirildi. Bir süre önce de yer teslimi yapılarak çalışmalara start verildi. Çorum’un hem şehir içi trafiğine düzen getirecek, hem de ilçeler arasında ulaşımı kolaylaştıracak kavşak için 8 milyon TL ödenek gönderildi. Planlandığı gibi çalışmalar devam ediyor ve yine planlandığı gibi tamamlanacak” ifadelerine yer verildi.
Bakan Karaismailoğlu ile yapılan görüşmeden son derece memnun ayrıldıklarını aktaran milletvekilleri Ceylan ve Kaya, Bakan Karaismailoğlu’na Çorum’a gösterdiği yakın ilgi ve verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çorum'da babalar gününde 'En Baba Kamp' etkinliği
YEREL HABERLER Çorum'da babalar gününde 'En Baba Kamp' etkinliği
İskilip'te 4 bin 273 öğrenci karne aldı
YEREL HABERLER İskilip'te 4 bin 273 öğrenci karne aldı
DOKAP’tan Çorum’daki 6 projeye 6 milyon liralık destek
YEREL HABERLER DOKAP’tan Çorum’daki 6 projeye 6 milyon liralık ...
Kaymakam Atış’tan başarılı öğrencilere ödül
YEREL HABERLER Kaymakam Atış’tan başarılı öğrencilere ödül
Hitit Üniversitesi’nde mezuniyet coşkusu Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk; “Hedefimiz, sahip olduğumuz bilgi ve birikimlerle milletimizin her bir ferdine dokunmak, fayda sağlamak ve geleceğimizi sağlam temeller üzerinde inşa etmektir”
YEREL HABERLER Hitit Üniversitesi’nde mezuniyet coşkusu Hitit ...
Sungurlu'da 7 bin 726 öğrenci karne aldı
YEREL HABERLER Sungurlu'da 7 bin 726 öğrenci karne aldı
Jandarmadan baz istasyonu farelerine operasyon
YEREL HABERLER Jandarmadan baz istasyonu farelerine operasyon
Osmancık’ta 7 bin 280 öğrenci karne aldı
YEREL HABERLER Osmancık’ta 7 bin 280 öğrenci karne aldı
Elif Akıllı gözyaşları arasında toprağa verildi
YEREL HABERLER Elif Akıllı gözyaşları arasında toprağa verildi
Sungurlu'da tamamlanan eğitim dönemi değerlendirildi
YEREL HABERLER Sungurlu'da tamamlanan eğitim dönemi değerlendirildi
Çorum’da suç örgütü üyesi 25 sanığa 453 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Çorum’da suç örgütü üyesi 25 sanığa 453 yıl hapis ...
Çorum’da biçerdöver fiyatları belirlendi
YEREL HABERLER Çorum’da biçerdöver fiyatları belirlendi
Çorum’da yılın ilk buğdayı satışa sunuldu
YEREL HABERLER Çorum’da yılın ilk buğdayı satışa sunuldu
3 gündür kayıp Elif'in Kızılırmak'ta cesedi bulundu
YEREL HABERLER 3 gündür kayıp Elif'in Kızılırmak'ta cesedi bulundu
Genç kızın son görüntüleri güvenlik kameralarına böyle yansıdı
YEREL HABERLER Genç kızın son görüntüleri güvenlik kameralarına ...
Kayıp genç kızın cansız bedenine ulaşıldı İki gündür kayıp olarak aranan genç kızın cansız bedeni Kızılrmak üzerindeki Karaçay bendinde bulundu
YEREL HABERLER Kayıp genç kızın cansız bedenine ulaşıldı İki gündür ...
Kayıp genç kızın cansız bedenine ulaşıldı
YEREL HABERLER Kayıp genç kızın cansız bedenine ulaşıldı
Osmancık'ta el emeği göz nuru eserler görücüye çıktı
YEREL HABERLER Osmancık'ta el emeği göz nuru eserler görücüye çıktı
Kırkdilim'de yapımı süren 3 tünel 2023 yılında hizmete girecek
YEREL HABERLER Kırkdilim'de yapımı süren 3 tünel 2023 yılında ...
Çorum’da uyuşturucu operasyonu Saksıda kenevir yetiştirmişler
YEREL HABERLER Çorum’da uyuşturucu operasyonu Saksıda kenevir ...
Kaçak sigara üretimi yapılan depoya polisten baskın
YEREL HABERLER Kaçak sigara üretimi yapılan depoya polisten baskın

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.