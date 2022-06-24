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AK Parti Çorum İl Başkanı Ahlatcı: “Cumhurbaşkanımızın karşısına aday çıkarmaya cesaret edemeyen bu yapay masaya 16. seçim mağlubiyetini Cumhur İttifakı olarak yaşatacağız”

İHA

AK Parti Çorum İl Başkanı Ahlatcı: “Cumhurbaşkanımızın karşısına aday çıkarmaya cesaret edemeyen bu yapay masaya 16. seçim mağlubiyetini Cumhur İttifakı olarak yaşatacağız”

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Cumhurbaşkanımızın karşısına aday çıkarmaya dahi cesaret edemeyen bu yapay masaya, 16. seçim mağlubiyetini milletimizle el ele gönül gönüle Cumhur İttifakı olarak yaşatacağız” dedi.
AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, teşkilat çalışmaları çerçevesinde Ortaköy ilçesi ve Aşdağul beldesini ziyaret etti. Ortaköy Belediye Başkanı Taner İspir, İlçe Başkanı Yusuf Özdemircan ile birlikte esnaf turu yapan Ahlatcı, vatandaşlarla da bir araya gelerek sohbet etti. Ortaköy Kaymakamı Abdulhamit Mutlu ile birlikte ilçede kadın istihdamının artırılmasına yönelik hayata geçirdiği “Güçlü Kadınlar Gülen Çocuklar” projesi çerçevesinde Halk Eğitim Merkezi'nin de katkılarıyla açılan mesleki eğitim kursunu ziyaret eden Ahlatcı, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Pınar Çelik’ten kurslar hakkında bilgi aldı. İlçede yapılacak olan spor turnuvalarında kullanmak üzere Çorum İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından 5 adet futbol topu, 50 adet antrenman yeleği, 24 adet huni, 24 adet mantar, 12’li set slalom çubuğu, 12 adet sağlık topu, 20 adet forma, 5 adet voleybol topu, masa tenisinden (raket, pinpon topu) oluşan spor malzemelerini Şapinuva Spor Kulübü’ne teslim eden Ahlatcı, daha sonra İlçe Devlet Hastanesi’nde incelemelerde bulundu. Son olarak Aşdağul beldesine geçen Ahlatcı, yapımı devam eden ve tamamlanan yatırımlar hakkında Belediye Başkanı Mehmet Çelik’ten bilgi aldı.
Ziyaretlerin ardından açıklama yapan Ahlatcı, Millet İttifakı üyesi siyasi partilerin bir araya gelerek oluşturduğu 6’lı masayı eleştirdi. 2001 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde siyasi hayatına başlayan AK Parti’nin 2002’den itibaren yapılan 6 genel, 4 yerel, 2 Cumhurbaşkanlığı ve 3 halk oylaması olmak üzere toplam 15 seçimden zaferle ayrıldığını hatırlatan Ahlatcı, “Bu zihniyete milletimiz her defasında gereken cevabı vermiştir. Yine bu güne geldiğimizde ülkemizin medarı iftiharı milli savunma sanayimizin göz bebeği olan SİHA’lara dahi laf söyleyen bu yapay zihniyetin gizli saklı kurulan ittifaklarının oyunları bir kez daha hezimetle sonuçlanmaya mahkumdur. Cumhurbaşkanımızın karşısına aday çıkarmaya dahi cesaret edemeyen bu yapay masaya, 16. Seçim mağlubiyetini Milletimizle el ele gönül gönüle Cumhur İttifakı olarak yaşatacağız” dedi.
Ortaköy ve Aşdağul’un 2023 yılında doğalgaza kavuşacağını belirten Ahlatcı, “Ortaköy ve Aşdağul sakinlerini doğalgazla buluşturacağız. Evlerden soba derdi kalkacak. Ortaköylüler ve Aşdağullular doğalgaz konforuyla tanışacak. Ayrıca Aşdağul beldemize önümüzdeki günlerde bir adet itfaiye aracı kazandıracağız” ifadelerini kullandı.

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