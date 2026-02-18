Canlı
        Haberler Bilgi Gündem Çorum İmsakiye 2026 - Çorum'da ilk sahur vakti ne zaman ve ezan saat kaçta okunuyor? İftar saati ve oruç imsak saatleri (Diyanet Ramazan İmsakiyesi)

        Çorum İmsakiye 2026: Çorum'da ilk sahur vakti ne zaman ve ezan saat kaçta okunuyor?

        Ramazan ayı için geri sayım başlarken il il imsakiye takvimi en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Diyanet takvimine göre açıklanan Çorum imsakiye verilerine göre Ramazan'ın ilk günü öncesindeki gece sahura kalkılacak. İlk imsak vakti ile birlikte oruç başlayacak ve sabah ezanı ile sahur sona erecek. Çorum Ramazan imsakiyesi, sahur ve iftar saatlerini gün gün sunduğu için güvenilir bir rehber niteliği taşıyor. Peki, Çorum'da ilk sahur vakti ne zaman ve ezan saat kaçta okunuyor? İşte 19 Şubat 2026 Çorum İmsakiye...

        Giriş: 18.02.2026 - 07:05 Güncelleme: 18.02.2026 - 07:05
        Ramazan’ın gelişiyle birlikte Çorum’da ilk sahur için hazırlıklar hız kazandı. Vatandaşlar “sahur ne zaman başlayacak?” ve “Çorum'da ilk sahur saat kaçta?” sorularına yanıt arıyor. Günlük sahur saatleri, imsak vakti, 19 Şubat sahur vakti ve diğer tüm detaylar Ramazan imsakiye takviminde yer alıyor. İmsak vaktiyle başlayan oruç ibadeti, iftar saatine kadar devam ederken sahur saatleri şehirde en çok araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Peki, Çorum'da ilk sahur vakti ne zaman ve ezan saat kaçta okunuyor? İşte detaylar...

        ÇORUM SAHUR VE İFTAR SAATİ KAÇTA?

        Diyanet Çorum İmsakiyesine göre, 19 Şubat 2026 sahur vakti saat 05.58'de bitiyor.

        İlk iftar saati ise 19 Şubat 2026 saat 18:26 olarak açılacak.

        Teravih namazı, yatsı ezanı 19.45'te okunduktan sonra kılınacak.

        20 Şubat sahur için imsak vakti ise, 05.57 olacak.

        ÇORUM RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        Çorum Ramazan İmsakiyesi için tıklayınız

        2026 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

        Diyanet Dini Günler takviminde yer alan tarih bilgisine göre 2026 yılında Kadir Gecesi 16 Mart 2026 tarihinde idrak edilecek.

        2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        Arefe Günü 19 Mart 2026 Perşembe

        Ramazan Bayramı 1. Gün 20 Mart 2026 | Cuma

        Ramazan Bayramı 2. Gün 21 Mart 2026 | Cumartesi

        Ramazan Bayramı 3. Gün 22 Mart 2026 | Pazar

        ÇORUM İMSAKİYE 2026

        Çorum'in farklı ilçelerinde iftar ve sahur vakitleri birbirinden farklı olabilir. İlçenize özel namaz vakitlerini öğrenmek için "Çorum İmsakiye 2026" bağlantısına tıklayarak ilçe tercihinizi belirleyebilirsiniz. Bu sayede Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine dayalı güncel Çorum Ramazan İmsakiyesi bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.

        Alaca · Bayat · Boğazkale · Dodurga · İskilip · Kargı · Laçin · Mecitözü · Oğuzlar · Ortaköy · Osmancık · Sungurlu - Uğurludağ

        Tüm Çorum'un ilçelerinin de verilerine ulaşabilirsiniz.

        ÇORUM RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

