Ramazan’ın gelişiyle birlikte Çorum’da ilk sahur için hazırlıklar hız kazandı. Vatandaşlar “sahur ne zaman başlayacak?” ve “Çorum'da ilk sahur saat kaçta?” sorularına yanıt arıyor. Günlük sahur saatleri, imsak vakti, 19 Şubat sahur vakti ve diğer tüm detaylar Ramazan imsakiye takviminde yer alıyor. İmsak vaktiyle başlayan oruç ibadeti, iftar saatine kadar devam ederken sahur saatleri şehirde en çok araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Peki, Çorum'da ilk sahur vakti ne zaman ve ezan saat kaçta okunuyor? İşte detaylar...