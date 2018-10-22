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Yaklaşık iki saat kaldıkları mekandan küçük kızları Helen'le ayrılan eski eşlerden Coşkun Sabah, "Arkadaşlar önemli bir şey yok, devamlı buluşuyoruz zaten. Çocuklar için bir araya geliyoruz. Kanlı bıçaklı değiliz" dedi.