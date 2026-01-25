Habertürk
        Coşkusunu paylaştı

        Coşkusunu paylaştı

        Çocuklar ve aileler tarafından büyük ilgi gören 'Kardeş Takımı' serisinin final filmi 'Kardeş Takımı 3', vizyondaki ikinci haftasında sinema salonlarında yoğun ilgiyle karşılanmaya devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2026 - 10:59 Güncelleme: 25.01.2026 - 10:59
        Coşkusunu paylaştı
        CJ ENM Türkiye ve TAFF Pictures ortak yapımı, eğlenceli hikâyesi ve sıcak anlatımıyla her yaştan sinemaseveri bir araya getiren film, sinema salonlarının yanı sıra sosyal medyada da dikkat çekiyor.

        'Kardeş Takımı 3', kategori liderliğini korurken; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Adapazarı ve Eskişehir’i kapsayan Türkiye turnesinde büyük bir heyecan yaşandı. Minik izleyiciler ve aileler, oyuncularla buluşma fırsatı yakaladıkları özel gösterimlerde salonları doldurarak filmin coşkusunu paylaştı.

        Vizyona girdiği günden itibaren çocukların ve ailelerin ilk tercihlerinden biri olan ‘Kardeş Takımı 3’, birçok şehirde günün farklı seanslarında dolu salonlarda sinemaseverlerle bir araya geliyor.

        'Kardeş Takımı 3', yalnızca bir macera filmi olmanın ötesine geçerek; dostluk, dayanışma ve aile bağları üzerine verdiği mesajlarla da öne çıkıyor. Renkli karakterleri ve sürükleyici anlatımıyla film, çocukların olduğu kadar ailelerin de tekrar tekrar izlemek istediği yapımlar arasında gösteriliyor.

        Yönetmenliğini; Bedran Güzel’in, senaristliğini ise Elif Dede’nin üstlendiği filmde; Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram, Çağan Efe Ak, Ecrin Su Çoban, Berat Efe Parlar, Mehmet Aybars Kaya, Gece Işık Demirel, Gülhan Tekin, Korhan Herduran, Dora Dalgıç ve Aslı Yaren Calın serinin son filmi için bir araya geldi.

        #Kardeş Takımı
