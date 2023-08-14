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        Haberler Futbol İngiltere Real Madrid, Kepa'yı kiralık olarak kadrosuna kattı - Futbol Haberleri

        Real Madrid, Kepa'yı kiralık olarak kadrosuna kattı

        Real Madrid, geçen hafta sakatlık geçiren Thibaut Courtois'nın yerine Kepa Arrizabalaga'yı kiraladı. İspanyol devi transferi resmen açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2023 - 12:41
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        Real Madrid, Kepa'yı açıkladı!
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        Real Madrid, geçtiğimiz hafta yapılan antrenmanda sakatlanan kaleci Thiabut Courtois için alternatif arayışlarına başlamıştı. Sol diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edilen ve operasyon geçireceği duyurulan Belçikalı kalecinin alternatifi de İngiltere'de bulundu.

        Kepa Arrizabalaga için Chelsea ile masaya oturan Real Madrid, Londra ekibiyle anlaşırken İspanyol oyuncuyla da el sıkışılmasının ardından transferi resmen açıkladı

        BÜYÜK BEKLENTİLERLE ADA'NIN YOLUNU TUTMUŞTU

        2018-2019 sezonunda Athletic Bilbao'dan 80 milyon euro karşılığında Chelsea'nin yolunu tutan 28 yaşındaki eldiven, İngiltere'de geçirdiği sürede beklentileri karşılayamadı. Yediği hatalı goller ve sebep olduğu penaltılar ile Chelsea de istenmeyen adam ilan edilen Kepa, 2020-2021 senesinden bu yana 68 maçta forma giydi.

        Kepa transferinde umduğunu bulamayan İngiliz ekibi Kepa'nın yerine önce Edouard Mendy'yi transfer etmiş, bu yaz ise Brighton'dan Robert Sanchez'i renklerine bağlamıştı. Kepa bu transferlerin ardından kaleci rotasyonunda üçüncü sıraya gerilemişti.

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