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Covid-19'a karşı bağışıklığın 8 ay sürebileceği belirlendi

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) geçiren kişilerin virüse karşı kazandıkları bağışıklığın 8 ay sürebileceği saptandı

Covid-19'a karşı bağışıklığın 8 ay sürebileceği belirlendi - Haberler
Araştırma ortaya koydu! İşte Covid-19'a karşı bağışıklık süresi
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AA

Avustralyalı bilim insanlarının Covid-19 geçiren hastaların virüse karşı ne kadar süre bağışıklık kazandığına ilişkin yürüttükleri araştırma, "Science Immunology" dergisinde yayımlandı.

Monash Üniversitesi, The Alfred Hastanesi ve The Burnet Enstitüsünün birlikte yürüttüğü çalışmada Covid-19 teşhisi konulan 25 hastadan ve virüse yakalanmayan 36 kişiden alınan kan örnekleri incelendi.

20 GÜN SONRA ANTİKORLAR ETKİSİNİ YİTİRİYOR

Covid-19 hastalarının kan örneklerinde, semptomlar görülmeye başlandıktan 20 gün sonra, antikorların etkisini yitirdiği gözlemlendi. Araştırmada antikorlar gitse de hafıza B hücrelerinin kalmaya devam ettiği, bu hücrelerin Covid-19'a karşı 8 ay bağışıklık sağladığı ifade edildi.

Monash Üniversitesinden immünolog Menno Van Zelm, aşının yarattığı bağışıklığın ne kadar süreceği konusunda soru işaretleri bulunduğunu belirterek, yürüttükleri araştırmanın, aşının uzun vadede koruma sağlayacağına dair büyük bir umut verdiğini dile getirdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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