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Covid-19'da aşılamada ilk doz hangi aşıdan yapıldıysa 2. doz da aynı aşıdan yapılacak

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz, "Birinci dozu CoronaVac olduysanız ikinci dozu da CoronaVac olmak zorundasınız, aynı şekilde BioNTech'in ilk dozu olunduysa ikinci doz da aynı aşıdan yapılmalıdır" dedi

Covid-19'da aşılamada ilk doz hangi aşıdan yapıldıysa 2. doz da aynı aşıdan yapılacak
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! İlk doz hangi aşıdan yapıldıysa...
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AA

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında toplumsal aşılama sürecine geçildiğini belirtti.

Türkiye'ye 30 Aralık'ta gelen Çinli Sinovac firmasınca üretilen CoronaVac aşısından rastgele alınan numunelerin, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarına sevk edilerek, 14 gün süren analizlerinin yapıldığını anımsatan Kayıpmaz, olumlu sonuç elde edilmesiyle TİTCK tarafından aşı için 13 Ocak'ta "Acil Kullanım Onayı" verildiğini hatırlattı.

Kayıpmaz, ilk etapta getirilen CoronaVac aşısının ardından 25 Ocak'ta 6,5 milyon dozluk yeni sevkiyatın gelmesiyle sürecin hızlanacağını ve toplumsal bağışıklamanın kesintisiz devam edeceğini ifade etti.

Şu an için Türkiye'de kullanımda olan aşının CoronaVac olduğunun altını çizen Kayıpmaz, aşının güvenlik ve etkinlik çalışmalarının yapıldığını hatırlattı. Kayıpmaz, hastalıktan korunmada en etkili yolun bireysel tedbir kurallarına uyulması ve aşı yoluyla toplumsal bağışıklama ile mümkün olabileceğinin altını çizdi.

Birçok Avrupa ülkesinde de Pfizer-BioNTech aşıyla bağışıklama yapıldığını dile getiren Kayıpmaz, Türkiye'ye de farklı aşıların temin edilmesiyle ilgili görüşmelerin yapıldığını söyledi.

"YERLİ İNAKTİF YA DA mRNA AŞILARIMIZ DEVREYE GİREBİLİR VE VATANDAŞLARIMIZ ONLARI OLABİLİR"

Toplumsal bağışıklığın kazanılmasında güvenilirlik ve etkinliği saptanmış tüm aşıların kullanılabileceğini vurgulayan Kayıpmaz, Türkiye'de de farklı aşıların bulunması durumunda vatandaşların hangi aşının yapılacağına ilişkin bir endişenin içinde olmaması gerektiğini ifade etti.

Kayıpmaz, şu bilgileri verdi: "Bir kişi ilk dozu hangi aşıdan olduysa ikinci dozun da o aşıdan olması gerekir. Yani, birinci dozu CoronaVac olduysanız ikinci dozu da CoronaVac olmak zorundasınız, aynı şekilde BioNTech'in ilk dozu olunduysa ikinci doz da aynı aşıdan yapılmalıdır.

Şu olabilir, bu sezon bu aşılardan biri vurulmuştur, bunun en azından kişiye 6 ay koruma sağlayacağı düşünülüyor. Solunum yolu enfeksiyonları ne zaman tekrar yükselmeye başlayacak dersek, 2021 yılının sonbaharından itibaren diyebiliriz. Şu gündeme gelebilir, o zaman Türkiye'nin elinde BioNTech'in aşısı daha yaygın olabilir ve kişi o aşıyı olabilir. Bunun dışında o dönemde yerli inaktif ya da mRNA aşılarımız devreye girebilir ve vatandaşlarımız onları olabilir. Ama kısa vadede bir aşı uygulamasından sonra başka bir aşı da geldi diye ondan da olunması doğru bir yaklaşım değil."

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