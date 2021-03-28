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Covid-19: İtalya'da hamileyken aşı olan annelerin bebekleri antikorla dünyaya geldi

İtalya'da hamileyken Covid-19 aşısı olan iki kadının bebekleri antikor geliştirmiş olarak dünyaya geldi.

SON DAKİKA: İtalya'da hamileyken aşı olan annelerin bebekleri antikorla dünyaya geldi - Haberler
BBC TÜRKÇE

İtalya'da hamileyken Covid-19 aşısı olan iki kadının bebekleri antikor geliştirmiş olarak dünyaya geldi.

Padova kentinde doktorluk yapan Valeria Bernardi ve Anna Parolo, hamileliklerinin 6. ayından sonra aşı yaptırdı. Biri 9 Mart'ta, diğeri 16 Mart'ta doğan bebeklere yapılan kan testleri, bebeklerin koronavirüse karşı antikor geliştirdiklerini gösterdi.

İtalya'da Aralık 2020'de başlayan aşı kampanyasında sağlık personeline öncelik tanınmıştı. 37 yaşındaki Bernardi ile 36 yaşındaki Parolo doktor oldukları için Ocak ayında 3 hafta arayla her iki doz aşıyı da yaptırabildi.

Padova yerel sağlık kurumundan yapılan açıklamada her iki kız bebeğin de koronavirüse karşı antikor geliştirmiş olarak dünyaya geldiği belirtildi. Açıklamada, "Bu iki kız bebek, İtalya'da doğumda kanında antikor bulunan ilk bebekler. Bugüne kadar yapılan uluslararası çalışmalar, yalnızca göbek bağında tespit edilen antikorlara dayanıyordu" denildi.

Anna ve Valentina isimleri verilen iki bebek İtalyan basınında geniş yer buldu. İtalyan basınına konuşan annelerden immünolog Anna Parolo, "Valentina'mın koronavirüse karşı antikorlara sahip olmasından ve böylece büyük bir umut mesajı getirmesinden çok mutluyum" dedi.

İtalya'da 27 Aralık'ta başlayan aşı kampanyasında bugüne kadar çoğunluğu sağlık personeli ve 80 yaş üstündeki vatandaşlar olmak üzere 9 milyondan fazla aşı yapıldı. Her iki doz aşıyı yaptıran kişi sayısı ise 2.8 milyon civarında.

Ölümlerde rekor artış, doğumlarda rekor düşüş

Öte yandan İtalya'da pandeminin etkisiyle 2020'de ölümlerin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek seviyeye çıktığı, doğumların da rekor seviyede düştüğü açıklandı.

Ulusal istatistik kurumu ISTAT tarafından hazırlanan rapora göre 2020'de ülkede 404 bin bebek dünyaya geldi. Bu sayı 2019'a kıyasla yüzde 3.8'lik bir düşüşe işaret ediyor. ISTAT, doğumların İtalya'nın 1861 yılında birleşmesinden bu yana en düşük seviyeye gerilediğini belirtti.

Ölüm sayısı ise 2019'a göre yüzde 17.6 artarak 746 bine yükseldi. Bu sayı da 1946'dan bu yana en fazla yıllık ölüm verisi rekorunu kırdı.

Ölüm ve doğumlar arasındaki fark da 342 bin ile 1918 "İspanyol gribi" döneminden bu yana en büyük değer oldu.

2020'de İtalya'da yaşayanların sayısı ise toplamda 384 bine yakın azalarak 59 milyon 257 bin'e geriledi. İstatistik kurumu bu durumu "Floransa büyüklüğünde bir şehrin yok olması gibi" ifadesiyle duyurdu.

Kurum, "Covid-19 salgınının negatif etkileri, 2015'ten bu yana devam eden nüfus azalması eğilimini daha da güçlendirdi" dedi.

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