Covid-19'un yeni varyantı Eris hızla yayılıyor

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Şu anda İngiltere’de en sıklıkla görülen 2’nci, ABD’de en sık görülen varyant konumunda. Belirtiler benzer, önceki Covid dalgalarında gördüğümüz gibi baş, boğaz ağrısı, bunda burun akıntısı, hapşırık, yorgunluk biraz daha baskın olduğu söyleniyor.

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İngiltere’de şu anda bu varyantın biraz artış göstermesinin sebebi aslında iklim değişiklikleri sebebiyle biraz daha o bölgede havaların soğuk gitmesi, insanların kapalı ortamda bulunmaları, bazı sosyal aktiviteleri maskesiz, korunmasız olarak yapmaları beraberinde aşı geçmişi olan kişilerin aşısının üzerinden zaman geçmiş olması, covid geçirme dönemlerinin üzerinden de zaman geçmiş olması yani bağışıklıklarının azaldığı bir dönem bunların hepsinin tetikleyen faktör olduğu düşünülüyor.