Prof. Dr. Serdar Erdine yanıtlıyor: Covid-19 ağrılarının çaresi var mı? 0:00 / 0:00

Bazı kişiler Covid-19 enfeksiyonunu asemptomatik veya hafif belirtilerle atlatırken, hastalığın şiddetli etkilerini yaşayan ve zor günler geçiren hasta sayısı da hayli fazla. Hastalığın en zorlayıcı semptomlarından biri de ağrı. Covid-19’da yaşanan ağrıların diğer ağrı türlerinden farklarını ve azaltmanın yollarını sorduğumuz Dünya Ağrı Enstitüsü Eski Başkanı Prof. Dr. Serdar Erdine konuyla ilgili önemli noktalara değiniyor. Erdine “Kronik ağrı, dünya çapında günlük aktivitelerin sınırlanmasına ve yaşam kalitesinin azalmasına neden olan yaygın bir sorundur. KOAH, koroner arter hastalığı, diyabet, periferik arter hastalığı, kanser, omurgadan kaynaklanan kireçlenmeler ve omurga kanalının daralması gibi rahatsızlıklarda kronik ağrı hastalığı da ortaya çıkar. Bu hastalar, genellikle ileri yaşta olmaları ve farklı hastalıkları nedeni ile Covid-19 enfeksiyonuna daha yatkın olabilirler” diyor ve devam ediyor; “Kronik ağrısı olan hastaların sık kullandıkları opioid (morfin benzeri) non steroid antiinflamatuar ilaçlar (aspirin vb) ve steroid (kortizon) bağışıklık sisteminin zayıflamasına yol açabilir.”

HAREKETSİZLİK KAS İSKELET SİSTEMİNDE ÇÖKÜŞ VE AĞRI NEDENİ

Pandemi döneminde kronik ağrı hastalarında tedavi hizmetlerinin yavaşlaması, hastaların sosyal hayata katılıp çalışamamaları, anksiyete ve depresyona yol açabiliyor. Alınan önlemler nedeniyle uzun süre evde kalmaları ve hareket edememeleri ise kas iskelet sistemlerinde çökmeyle sonuçlanabiliyor. Özellikle sosyo-ekonomik düzeyi düşük bölgelerde kısıtlı yaşam imkanlarının hem bu çöküşün hem de ağrıların fazlalaşmasına yol açtığı belirtiliyor.

COVİD-19 AĞRILARININ NORMAL EKLEM AĞRILARINDAN FARKI NE?

Covid-19 sırasında; kuru öksürük, ateş, titreme, nefes darlığı, boğazda acıma, tat ve koku kaybı gibi belirtilerin yanı sıra şiddetli baş, kas ve eklem ağrıları da ortaya çıkabiliyor. Prof. Dr. Serdar Erdine, “Bu ağrılar normalde görülen eklem ağrılarından farklı seyrediyor. Normalde başka virüslerin eklem iltihabına (artrit) yol açtığını biliyorduk. Covid-19’da ise artrit yerine eklem ve adele ağrısı ön plana çıkıyor. Örnek vermek gerekirse bir travma sonrası ortaya çıkan kas ve eklem ağrıları bölgesel olurken, Covid-19 sırasında; tüm vücutta hassasiyet ve dokununca acıma şeklinde çok şiddetli ağrılar meydana geliyor. Egzersiz sonrası görülen ağrılara benzemekle birlikte egzersiz sonrası ortaya çıkan ağrılar 48-72 saat sonra geçerken Covid-19’da eklem ve kas ağrıları enfeksiyondan sonra da günlerce devam edebiliyor. Bu ağrılar, virüsün kas-iskelet sisteminde meydana getirdiği enflamasyona (yangı) bağlı olarak bir çeşit miyozit (kas iltihabı) olarak tüm vücuda yayılabiliyor. Benzer ağrılara SARS ve diğer şiddetli viral enfeksiyonlarda da rastlanıyor. Bu tip ağrıların tedavisinde yatak istirahati, parasetamol, aspirin, ibuprofen türevi ağrı kesici ilaçlar yararlı olsa da etki görülmemesi halinde doktora başvurulması gerekiyor” diyor.

COVID-19 VE BAŞ AĞRILARI

Covid-19 hastalığında baş ağrısı da sık rastlanan ağrılar arasında bulunuyor. Baş ağrısının temel nedenleri arasında, yüze giden trigeminal sinirin, virüsün bulaştığı burun, ağız ve boğaz bölgesine yakın olup doğrudan bu sinire yerleşmesi olduğu belirtiliyor. Baş ağrısı Covid-19’un erken bulgularından biri olarak kabul ediliyor. İshal ve diğer bulgularla birlikte migrene benzer şekilde zonklayıcı, başın öne eğilmesinde artan, çok şiddetli olup bulantı ve kusmaya yol açan ağrılar da ortaya çıkabiliyor.

ERKEKLERDE DAHA ŞİDDETLİ SEYREDİYOR?

Covid-19’da baş ağrısının migrenden farklı olarak çift taraflı olup özellikle ilk 72 saatte en üst seviyeye çıktığı belirtiliyor. Erkeklerde kadınlara göre daha şiddetli seyrettiğini ileri süren çalışmalar bulunuyor. Bu noktada, “kadınlardaki hormon farklılıkları baş ağrısının daha az şiddette seyretmesini sağlayabilir” düşüncesine odaklanıyor. Geçmişinde migren hikayesi bulunan hastalarda baş ağrısına daha çok rastlanıyor. Bu durumlarda yine basit analjezikler ile hastanın migren sırasında kullandığı ilaçlardan yararlanılıyor. Şiddetli öksürük nöbetleri sonrasında şiddetli göğüs ve sırt ağrıları durumunda da benzer yaklaşımlar öneriliyor.