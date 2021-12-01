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Haberler Sağlık Covid ile beyin arasındaki ilişki platonik! - Haberler
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Prof. Dr.Topçuoğlu: Covid ile beyin arasındaki ilişki platonik!

Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu, Covid-19'un inme geçirmiş bir hastayı daha kolay öldürdüğünü söyledi. Topçuoğlu, "Pandemide kendi kendine geçer diye inme hastalarının beklediğini görüyoruz" diyerek, bu durumun yanlış olduğunu; kişide yüzde kayma, kolda güçsüzlük ve konuşma bozukluğu varsa mutlaka 112'nin aranması gerektiğini kaydetti. Covid'in beyni sevdiğini ancak ulaşamadığını söyleyen Prof. Dr. Topçuoğlu, "Aralarındaki ilişki platonik" diye konuştu. Habertürk'ten Demet Demirkır'ın haberi

Covid ile beyin arasındaki ilişki platonik! - Haberler
Covid ile beyin arasındaki ilişki platonik!
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57’nci Ulusal Nöroloji Kongresi’nde açıklamalarda bulunan Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu, pandemi döneminde inme hastalarının COVID-19 kapma endişesiyle hastanelere gitmediklerini söyledi. Topçuoğlu, inmeye müdahalede 4 buçuk ila 8 saat arasının çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Yüzde kayma, kolda güçsüzlük, konuşma bozukluğu varsa inme geçiriyor olabilirsiniz" dedi.

"COVID-19 İNME GEÇİRMİŞ HASTAYI DAHA KOLAY ÖLDÜRÜR"

Covid-19'un inme geçirmiş bir hastayı daha kolay öldürdüğünü belirten Prof. Dr. Topçuoğlu, "İnme belirtisi olduğunu düşünen hemen 112'yi aramalı. 112 en uygun hastaneye ve zamanında hastayı uygun şartlarda getirir. Pandemide kendi kendine geçer diye inme hastalarının beklediğini görüyoruz" dedi.

Türkiye'de inme yaygınlığının yüzde 1 olduğunu kaydeden Topçuoğlu, "İnme geçirildikten sonra tedavisi vardır. İnme merkezleriyle ilgili tebliğ 2019 yılında yayınlandı, bu yıl mart ayında yürürlüğe girdi. Ülkemizin önemli bir sathını kapsayan bir hasta sevk ve idare sistemi vardır. Buna göre inme belirtileri varsa 112'yi arayarak tedavisi olan bu hastalık için hastaneye gidilmelidir. Genellikle ilk 4 buçuk ila 8 saat arasında hastaneye gidilirse çok daha iyi sonuçlar alınmaktadır. Pandemi döneminde inme sıklığında herhangi bir azalma olmadı, tedavisi de değişmedi. Belki öldürücülüğü artmış olabilir ama azalmadığı kesin. Bunun için hastaların hastane korkusunu yenerek hastanelere gelmesinin önemini vurgulamak isterim" şeklinde konuştu.

"COVID-19 İNMEYİ TETİKLİYOR"

Prof. Dr. Topçuoğlu, koronavirüsün beyne giremediğini söyleyerek, "Ancak çok çok özel şartlarda girebiliyor; ama mevsimsel gribe göre çok daha fazla oranda inmeyi tetikliyor. COVID-19 inmeyi tetikler, inme varsa COVID'in ağır seyretmesine yol açabilir" dedi.

RAKAMLARINIZA HAKİM MİSİNİZ?

İnmeden korunmak için kişinin rakamlarını bilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Topçuoğlu, boy, kilo ve yaşı bilmenin yanında tansiyonu, kan şekerini, kolesterolü, bel çevresini ve günde kaç adım yüründüğünü de bilmenin önemli olduğunu söyledi. Sigara ve alkolden de uzak durmak gerektiğini belirten Topçuoğlu, "Kalp atımının düzenli olup olmadığını bileceksiniz. İlaçlarınızı düzenli kullanacak ve doktor kontrolüne zamanında gideceksiniz" dedi.

"COVID İLE BEYİN ARASINDAKİ İLİŞKİ PLATONİK"

Prof. Dr. Topçuoğlu, "Covid beyni seviyor ama ulaşamıyor. Aralarındaki ilişki platonik. Elimizde geniş bir otopsi vakası serisi var; virüsün beynin içerisine girdiğine yönelik bir emare yok. Beyne giriyor derken beynin içinde damarlar var, beynin kendisinin içine girip orada bulunmuyor. Nöronların içinde virüs görmüyoruz. Kan damarlarında olabilir. Seviyor ama ulaşamıyor. Ağır bir hastalık ama beyne bağlanabileceği bir anahtar yok" şeklinde konuştu.

"PANDEMİDEN ÇIKAMAMAMIZIN NEDENİ AŞI OLMAYANLAR"

Pandeminin bitmeme nedeninin ise aşısızlar olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Topçuoğlu, "Covid pandemisinde bitmek tükenmek bilmeyen dördüncü dalga içindeyiz. Pandemiden çıkamamamızın nedeni aşı olmayanlardır" dedi ve bireyleri aşı olmaya davet etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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