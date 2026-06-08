Çözülemeyen tablet: Üstündeki semboller Sümer çivi yazısından bin yıl önceye ait

Bulgaristan'daki bir müzede, avuç içi kadar bir kil parçanın üzerinde 24 işaret duruyor. Bu işaretler insanlığın bildiği en eski yazıdan yani Sümer çivi yazısından bile en az bin yıl daha eski. Üstelik bugüne kadar hiçbir dilbilimci ne anlama geldiklerini çözebilmiş değil. Haziran 2026'da İspanyol bilim-kültür sitesi Labrujulaverde tableti yeniden kapsamlı biçimde işleyince konu uluslararası medyada tekrar dolaşıma girdi. İnsanlığın yazıya ilk ne zaman geçtiği sorusu hâlâ tartışılıyor ve bu küçük parça tartışmanın tam ortasında.

Avuç içine sığacak kadar küçük bir parça

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Tablet avuç içine sığacak boyutta, kabaca bir kartpostaldan biraz büyük. Üzerindeki 24 işaret dört yatay sıra hâlinde dizilmiş. Üçgenler var, çentikler var, tarak izini andıran taramalar ve iç içe geçmiş açılar var. İşaretler rastgele atılmış çizikler gibi durmuyor. Belli bir niyetle yan yana konmuş izlenimi veriyor.

Bulanın adı Bogdan Nikolov. 1969'da Bulgaristan'da, bugün Gradeshnitsa denen köyün yakınında kazı yaparken çıkardı. Tablet şu an Vratsa Bölge Tarih Müzesi'nde sergileniyor yani isteyen gidip kendi gözüyle görebilir.

Sümer'den önce gelen bir tarih

Tabletin tarihi MÖ 5000-4800'e, Kalkolitik dönemin başına uzanıyor. Sümer çivi yazısı ve Mısır hiyeroglifleri ise çok daha sonra MÖ 3200 dolayında ortaya çıkıyor. Yani aradaki fark bin yılı rahatça aşıyor.

Çoğumuz yazının Mezopotamya'da çamur tabletlere basılan çivi işaretleriyle başladığını öğrendik. Gradeshnitsa tableti bu sıralamaya uymuyor ve ondan binlerce yıl daha eski. İşaretler tek başına da değil. Sırbistan, Romanya ve Bulgaristan'dan çıkan onlarca benzer parça, araştırmacıların "Tuna proto-yazısı" ya da Vinça sembolleri dediği geniş bir geleneğe işaret ediyor. Bölgede binlerce yıl önce işaret çizen, bir tür görsel sistem kuran insanlar yaşıyordu.

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Neden hâlâ okunamıyor?

Sorun işaretlerin az olması değil. Asıl mesele, bu işaretlerle karşılaştırılacak yeterli başka metnin elde olmaması. Onları kullanan insanların hangi dili konuştuğu da bilinmiyor. Bir de Mısır hiyerogliflerini çözen Rosetta Taşı gibi çift dilli bir anahtar metin bu işaretler için hiç bulunamadı. Üç engel üst üste gelince elde okunamayan bir parça kalıyor.

Araştırmacılar bu işaretlerin ne olduğu konusunda bir türlü anlaşamadı. Vladimir Georgiev bunun gerçek bir yazı olduğunu savundu. Marco Merlini ise işaretlerin yapılandırılmış bir sistem oluşturduğunu öne sürdü. Dilbilimci Steven Fischer ise daha temkinli: ona göre işaretler bir dile karşılık gelmiyor. Olsa olsa betimleyici ya da simgesel bir envanter olabilir. John Chapman da parçayı yazıdan çok "görsel iletişim" olarak okuyor. Açıkçası Fischer'in çekincesi kulağa daha sağlam geliyor çünkü bir işaret dizisinin yazı sayılabilmesi için bir dili sese bağladığını kanıtlamak gerekir ve bu kanıt hâlâ yok. Ama bunun kesin bir hüküm olmadığını da eklemek lazım tartışma bugün bile açık.

Arka yüzdeki figür ne anlatıyor?

İşaretler tabletin yalnızca bir yüzünde değil. Arka yüzde kollarını yukarı kaldırmış oldukça basit çizilmiş bir insan figürü duruyor. Nikolov bu duruşu bir tapınma pozu olarak yorumladı.

Figürün ne anlatmak istediğini kimse tam bilmiyor. Bir tanrıya yakarış da olabilir, sıradan bir çizim de. Belki ikisi arasında bir şeydir, belki bambaşka bir niyetle çizilmiştir. Net olan tek şey, o kaldırılmış kolların altı bin yıl önce gerçek bir elden çıkmış olması. Geri kalanı şimdilik tahmin.

Görsel temsilidir.