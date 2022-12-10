Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cristiano Ronaldo ağladı! Fas maçı sonrasında olay görüntüler

2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas'a 1-0 yenilen Portekiz'de son maçlarda yedek kalan Cristiano Ronaldo da mücadelede büyük üzüntü yaşadı

ABONE OL
  • Cristiano Ronaldo ağladı! Fas Portekiz maçı sonrasında olay görüntüler

    Fas, 2022 Dünya Kupası'nda yarı finale yükselirken rakibine 1-0 mağlup olan Portekiz ise turnuvaya veda etti.

     
  • Cristiano Ronaldo ağladı! Fas Portekiz maçı sonrasında olay görüntüler

    EURO 2016'da kazandığı Avrupa Şampiyonası'nın dışında UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu da bulunan Cristiano Ronaldo ise son dünya kupasına gözyaşlarıyla veda etti. 
  • Cristiano Ronaldo ağladı! Fas Portekiz maçı sonrasında olay görüntüler

    Son maçlarda yedek kalan ve milli takımı bırakmak istediği iddiaları sürekli gündeme gelen 37 yaşındaki yıldız Fas mücadelesine de kulübede başladı.
  • Cristiano Ronaldo ağladı! Fas Portekiz maçı sonrasında olay görüntüler

    Oyuna 52. dakikada dahil olan Cristiano Ronaldo çok da etkili olamadı. 
  • Cristiano Ronaldo ağladı! Fas Portekiz maçı sonrasında olay görüntüler

    Portekiz, Fas kalesini ikinci yarıda abluka altına almasına rağmen aradığı golü bulamadı. 
  • Cristiano Ronaldo ağladı! Fas Portekiz maçı sonrasında olay görüntüler

    Karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan Fas, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale yükselirken bitiş düdüğüyle birlikte Cristiano Ronaldo da yıkıldı.
  • Cristiano Ronaldo ağladı! Fas Portekiz maçı sonrasında olay görüntüler

    Faslı oyuncular, 37 yaşındaki yıldızı ayağa kaldırarak teselli etse de Portekizli futbolcu soyunma odasının yolunu tuttu.
  • Cristiano Ronaldo ağladı! Fas Portekiz maçı sonrasında olay görüntüler

    Ronaldo'nun soyunma odasına giderken koridorda ağladığı gözlerden kaçmadı ve bu görüntüler gündeme oturdu.
  • Cristiano Ronaldo ağladı! Fas Portekiz maçı sonrasında olay görüntüler

    Manchester United'la olaylı şekilde ayrılan 37 yaşındaki yıldızın Portekiz'le dünya kupasını kazanması durumunda futbolu bırakacağı belirtiliyordu. 
  • Cristiano Ronaldo ağladı! Fas Portekiz maçı sonrasında olay görüntüler

    Messi'yle birlikte tarihin en iyi futbolcusu yarışında gösterilen Ronaldo büyük ihtimalle kariyerini Dünya Kupası zaferi olmadan noktalayacak.
  • Cristiano Ronaldo ağladı! Fas Portekiz maçı sonrasında olay görüntüler

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.