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Cristiano Ronaldo için Real Madrid sürprizi!

Manchester United'dan olaylı şekilde ayrıldıktan sonra ismi Suudi Arabistan ve Katar kulüpleriyle anılan Cristiano Ronaldo için İspanyol basınından sürpriz Real Madrid iddiası geldi.

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  • Cristiano Ronaldo için Real Madrid sürprizi!

    Manchester United'daki ikinci dönemini tatsız şekilde noktalayan Cristiano Ronaldo'nun hangi takıma gideceği belirsizliğini koruyor.
  • Cristiano Ronaldo için Real Madrid sürprizi!

    37 yaşındaki yıldızın ismi Suudi Arabistan ve Katar kulüpleriyle anılırken, İspanyol basını sürpriz bir iddia ortaya attı.
  • Cristiano Ronaldo için Real Madrid sürprizi!

    Marca'da yer alan habere göre; Portekizli futbolcu efsanesi olduğu eski kulübü Real Madrid'in tesislerinde hazırlıklarını sürdürüyor. 
  • Cristiano Ronaldo için Real Madrid sürprizi!

    Haberde; Real Madrid'in eski yıldızına antrenman için kapılarını açtığı ve Ronaldo'nun da eflatun-beyazlıların tesislerinde idman yaptığı belirtildi.
  • Cristiano Ronaldo için Real Madrid sürprizi!

    Bu gelişme Real Madrid taraftarlarında heyecan yaratırken, sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak olan Karim Benzema'nın boşluğunu Ronaldo'nun doldurabileceği ifade edildi.
  • Cristiano Ronaldo için Real Madrid sürprizi!

    Portekiz Milli Takımı ile Dünya Kupası'na çeyrek finale veda eden Ronaldo, sezonun geri kalanında yeniden kendisini ispatlamak için oldukça hırslı olduğu da haberde ayrıca yer aldı.  
  • Cristiano Ronaldo için Real Madrid sürprizi!

    Öte yandan Cristiano Ronaldo hakkındaki transfer iddialarına bir yenisi daha eklendi. 
  • Cristiano Ronaldo için Real Madrid sürprizi!

    İspanyol AS gazetesi, Katar ekibi Al-Sadd'ın yıldız futbolcu için devrede olduğunu yazdı. 
  • Cristiano Ronaldo için Real Madrid sürprizi!

    Xavi'nin teknik direktör kariyerine başladığı takım olan Katar Ligi'nin son şampiyonu Al-Sadd'ın kadrosunda Santi Cazorla ve Andre Ayew gibi isimler yer alıyor. 
  • Cristiano Ronaldo için Real Madrid sürprizi!

    Al-Sadd'ı 57 yaşındaki İspanyol teknik adam Juanma Lillo çalıştırıyor.
  • Cristiano Ronaldo için Real Madrid sürprizi!

    Geçtiğimiz günlerde Marca gazetesi de Ronaldo'nun Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımı ile yıllık 200 milyon eurodan 2,5 yıllık sözleşme imzalamaya yakın olduğuna yer vermişti.
  • Cristiano Ronaldo için Real Madrid sürprizi!

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